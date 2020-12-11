揚秦國際16日新上櫃掛牌 17:192020/12/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，揚秦國際企業公司（2755）將於12月16日新上櫃掛牌，當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請揚秦國際企業，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。揚秦國際企業主要從事連鎖餐飲品牌之經營，108年度之合併營業收入為12億9,816萬元，稅後淨利為6,265萬千元，每股盈餘為3.47元。109年前三季之合併營業收入為10億8,531萬元，稅後淨利為4,872萬千元，每股盈餘為2.70元。 叡揚蜜月行情俏 明年營運攀升 12月掛牌挑戰6年高 新股IPO搶翻 (工商 ) #揚秦 #揚秦國際 #新上櫃掛牌 #國際企業 #上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光鋼高耐新鋼材曝光 搶攻工業廠市場 10:502020/12/11 財經 《玻陶股》國際建材展 冠軍秀產品 11:422020/12/11 財經 《熱門族群》年底認列旺季 資服族群11月營收火力旺 09:262020/12/11 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152020/12/11 財經 《匯市》國際美元弱 新台幣匯價強升逾3角 10:002020/12/11 財經 《商情》料產量與庫存下降 拉抬紐約棉花走揚逾1％ 10:002020/12/11 財經 台韓貿協聯手 推GVC、新創合作 04:102020/12/11 產業．科技 人魚紀、鬼地方 台書英譯走入國際 04:102020/12/11 藝文副刊 紫光頻爆雷 境外美元債違約 04:102020/12/11 產業財經 《商情》投機買盤進場 拉抬國際鐵礦石漲逾4％ 11:082020/12/11 財經 《國際產業》疫苖接種上路 油價可望連漲6周 14:492020/12/11 財經 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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