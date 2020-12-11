櫃買中心11日表示，揚秦國際企業公司（2755）將於12月16日新上櫃掛牌，當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請揚秦國際企業，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。揚秦國際企業主要從事連鎖餐飲品牌之經營，108年度之合併營業收入為12億9,816萬元，稅後淨利為6,265萬千元，每股盈餘為3.47元。109年前三季之合併營業收入為10億8,531萬元，稅後淨利為4,872萬千元，每股盈餘為2.70元。

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