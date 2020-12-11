繼11月彰化樂活圈舉辦《彰化玩起來-二手玩具wow市集》後，台塑企業Formosa玩具基地發起了《玩具環島，讓愛圍繞》活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地六個單位一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體，讓二手玩具的愛得以圍繞全台。

台塑企業表示，作為塑膠產業龍頭，台塑企業帶頭進行塑膠玩具回收，目前已在全台企業各廠區設置回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具傳遞給需要孩童，期望透過玩具回收工作及舉辦活動，擴大宣導塑膠製品回收及處理的觀念，讓玩具資源可持續被使用。

有別於其他各管理處，將二手玩具捐贈給需要的社福機構，並帶領長者及孩童舉辦玩具拆解及宣導塑膠回收觀念，台塑企業內部號召公司員工發起捐贈二手玩具活動。

台塑企業指出，此次行動玩具車環島行程從彰化管理處出發，南下首站抵達麥寮工業園區，接著一一走過嘉義管理處、高雄昆仲公園、宜蘭管理處、台北大樓，桃園龜山的台北管理處，最後一站將回到彰化管理處，並邀請周邊小朋友共同互動遊戲。

此外，日後還會在大樓裡會設置一個玩具回收箱，讓員工隨時都能將家中沒用到的玩具捐贈出來，不僅響應企業推動循環經濟及塑膠回收專案，也透過行動玩具車將這一份愛傳遞給更需要的孩童手中。

(工商 )