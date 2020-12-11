◎被遺忘國家級警報？氣象局：系統判定

昨晚9時19分，發生芮氏規模6.7強震，全台有感，但有部分地區民眾反映震度達４級，但卻未收到警訊，對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，當時是由系統自動化判定哪些縣市的震度超過４級，問題在於自動定位對於深度的確認認較為困難，未來會在計算程式上調整。

◎大拇指外翻家族遺傳機率高 最嚴重恐截肢

苗栗縣56歲的邱姓婦人，因為走路時雙腳的內外側都嚴重疼痛且無法久站，影響她的正常生活而就醫，經X光檢查發現她的大拇指外翻43度，變形非常嚴重，醫師建議她接受截骨矯正手術，順利解決長久以來的疼痛。大千綜合醫院骨科醫師容志雄指出，拇指外翻太嚴重可能面臨截肢。

◎疑誤食海洋廢棄物 綠蠵龜命喪沙灘

台南市海巡署南部岸巡隊日前在安南區沙灘發現1隻保育類的綠蠵龜，查看已明顯死亡，交給成大海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文，初步懷疑誤食海洋廢棄物死亡。

◎淡海輕軌收費倒數4天 單日2萬人搶搭

淡海輕軌藍海線上月通車後，每日吸引超過2萬人次到訪，民眾持電子票證或行動支付即可免費搭乘藍海線通車新增的「台北海洋大學站」、「沙崙站」及「漁人碼頭站」三站免費區間路段，目前通車優惠即將截止，將在15日正式開始收費。

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(中時新聞網)