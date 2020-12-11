歐股周五早盤下挫；專家警告疫情再起對經濟復甦的傷害；另脫歐談判未見好轉情緒，英相強生示警更糟情況；美國紓困方案也出現僵局。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.1點或-1.0%，為389.0點。石油天然股領跌1.8%，銀行股跌2.0%，同為疫情不佳下的祭品。

歐洲央行下調明年經濟成長預測，為市場帶來悲觀情緒，其認為明年底後，經濟生活才會回復正常情況。

脫歐談判持續多日的僵局，泛歐600指數預計在周線下跌，中止了連五漲的勢頭。

法國近日單日確診平均約在1.13萬人；法國政府表示，確診數太高，仍無法開放劇院、博物館等文化設施。德國疫情亦徘徊在兩萬人高位。

製藥廠賽諾菲(Sanofi)早盤跌2.7%，暫報79.5歐元。公司宣布，與GlaxoSmithKline共同研發的新冠候選疫苗，在臨床試驗上顯示免疫反應的不足。

(時報資訊)