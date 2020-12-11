網家(8044)11月營收在蘋果新機上市及雙11帶動，創下歷史新高，前11月營收直逼400億元。由於消費者線下轉線上消費為長期趨勢，網家為國內B2C大廠，有望隨著市場擴張而有雙位數成長，法人估計明年營收有望挑戰500億元大關。在營收續旺同時，網家也搶搭文創產業活動熱潮，再與簡單生活節合作推公益獻愛活動，觸角拓展至線下場域，旗下吉祥物「Hug Me抱抱熊」將再度現身本周末(12/12及12/13)登場的簡單生活節，一起做公益。

網家疫情過後，第3季APP下載次數及活躍會員數年增50％，利用會員的大幅成長，結合創新營銷、流行趨勢、市場洞察、深入在地等多元面向，11月雙11帶來強勁的表現，單月合併及累積合併營收雙雙衝上歷史新高。而獲利今年以來在商店街轉盈、支付公司虧損收斂，有助於接下來獲利朝正向發展。

除了線上的發展外，網家亦積極深耕跨界合作，從「娛樂＋購物」到公益活動，雙11檔期於信義香堤大道舉辦「AMAZING抱抱熊」快閃公益活動，以旗下吉祥物角色初次亮相的巨型公仔「Hug Me抱抱熊」，搭配現場陳設的大型迷宮互動體驗，3天共觸及超過3萬人，吸引八三么、黃子佼、咖啡糖賢齡、楊晨熙、胖球等多位藝人及網紅共襄盛舉，更引起網路論壇超過300篇的熱烈討論。

此次再推公益獻愛活動第二站，再與簡單生活節合作推公益獻愛活動，觸角拓展至線下場域，旗下吉祥物「Hug Me抱抱熊」將再度現身本周末(12/12及12/13)登場的簡單生活節，現場更規劃「初心小食唐」愛心活動，共同營造打卡新地標。

(時報資訊)