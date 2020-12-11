中年轉型，吳明龍從服飾設計師變成釀酒師。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

開了15年潮牌服飾店的吳明龍，年過半百思考轉型，1年多前自學釀酒，拿到酒牌，不僅自開小型啤酒廠接受客製化，最近還在中西區開設小酒吧，行銷自己精釀的8種風味啤酒，從服飾設計師轉成專業釀酒師，開創職場第二春。

今年已50歲的吳明龍，原是服飾設計師，過去自創的《GALOOP》服飾，曾是7、8年級生的最愛潮牌，兩年前決定熄燈，他退休後沒有人生壓力，思考轉型創立事業第二春。

吳明龍去年在紐西蘭喝到精釀啤酒，回台灣看網路、書籍自學釀酒，花費1年多拿到酒牌，成為釀酒師，決定在仁德區開設一家小間的啤酒工廠。

吳明龍除了研發各種獨到風味啤酒，也接受客製化，製酒過程堅持不殺菌，他認為，一般啤酒殺菌後會影響風味，啤酒內有活菌，不殺菌的啤酒風味好且健康，他的啤酒酒精濃度都控制在5.5％以下，讓客人「很難喝醉」。

年過半百才企業轉型，吳明龍經歷挫折，製酒期間倒掉許多失敗品，也曾發酵後爆瓶，卻樂此不疲，他說「作酒只要4小時，卻要半個月後才看到成品」自己喜歡期待成果的感覺，也因為製酒找到生活重心。

除了客製化啤酒，吳明龍對自己研發的8款精釀風味啤酒深具信心，乾脆在中西區國華街三段另開一家啤酒吧賣酒當行銷。

結合設計師的專長，吳明龍酷愛酒廠內的發酵桶造型，另外花錢買同一批發酵酒桶的放在酒館內，除了裝盛釀好的啤酒，也成為小酒店內很有感的背景擺飾。

吳明龍的小啤酒館位在巷子內，只有零星幾個座位，晚上卻吸引不少外籍遊客光顧，他也常嘗試研發新的啤酒讓顧客品嘗，最開心的是中年轉型獲得認同。

(中時 )