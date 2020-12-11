由於疫情影響捐款，天主教德蘭啟智中心推出餅乾義賣，民眾熱心贊助。（劉秀芬攝）

德蘭於山上天主堂推出智青簡碧村畫展，他無法口語，但用手勢比愛心表示對甘惠忠神父的愛。（劉秀芬攝）

天主教德蘭啟智中心11日在照陽幸福小站舉行「山上天主堂、照陽幸福小站房舍整建落成暨德蘭32周年感恩茶會」，以及德蘭服務對象的繪畫作品展，邀請曾經給予德蘭支持與鼓勵的各界善心人士，社區居民、長者連同德蘭服務對象一起同樂，也呼籲大眾捐輸愛心，助德蘭為早療及長照提供服務。

山上天主堂的建築有「新化郡最美建築」的美稱，這棟日治時期建構的日式覆黑瓦建築已有近100年歷史，天主堂一度因年代久遠有些許損毀，在故大灣天主堂楊照陽神父號召台南地區教友協助修整後，重新開啟教區工作，也讓天主堂再度成為山上區重要地標。

7年多前，楊照陽在天主堂前院開闢開心農場，並邀請德蘭啟智中心服務對象進駐耕耘，天主堂時常洋溢著歡笑。楊照陽病逝後，在董事會的支持下，德蘭團隊拓展服務，關懷社區長者、早期療育及高關懷家庭，讓楊照陽對山上居民的愛得以延續。

照陽幸福小站成立後，成為全台第一個結合早期療育與長期照顧的資源交流平台與據點，針對家庭的需求提供個別化服務，包含嬰幼兒資源、療育服務與資訊、長者健康促進及兒童與家庭友善服務。

兩年前天主堂屋頂因受颱風侵襲毀損漏水，台南市文化局、慶寶基金會等各界善人人士捐款252萬元整修，今年上半年完工，因疫情關係，延至今日與周年感恩茶會一起舉行落成典禮。

其中德蘭之友也是崑山科技大學講師鄭美麗，贊助了豐盛美味的聖誕餐點，讓與會來賓們一起享用。值得一提的是，鄭美麗本身罹患癌症，但她仍為了山上照陽幸福小站的整修奉獻40萬元。長期支持德蘭的靜宜大學傑出校友孫豐林，個人也捐贈12萬元，今天也到場觀禮。

今天的活動邀台南市山上衛生所、善化親子悠遊館、第三兒童發展中心一起擺攤宣傳，推出闖關有獎徵答活動、義剪，大家也一起參觀整建好的天主堂與畫展，享用美味餐點。

每年德蘭的周年園遊會義賣，是德蘭捐款一大來源，今年園遊會因疫情取消，德蘭與智青研發特製的聖誕米餅乾義賣，希望補貼運作經費，不少參加活動社區民眾也大方購買義賣商品助公益；有意贊助民眾，可上德蘭網站購買義賣商品。

(中時 )