美國知名節目《艾倫秀》主持人艾倫．狄珍妮(Ellen DeGeneres)近期負面新聞不斷。一向給人親民形象的他，遭工作人員指控是雙面人之外，更被爆料艾倫的工作團隊有惡劣的職場文化，內部高層涉及種族歧視、性騷擾下屬…，這些狀況艾倫皆不聞不問，這也對他的形象造成相當大的傷害。

醜聞風波持續延燒數日之後，艾倫終於做出懲處；開除涉嫌性騷擾及霸凌的員工。但艾倫又在疫情期間，未經工作人員同意，竟將工作團隊薪資減少60%，引發同仁們的不滿，事後艾倫甚至有想放棄主持17年的節目，企圖平息風波。

艾倫的挑戰可說一波未平，一波又起。今(11日)，他在自己的社群平台上主動公布自己確認感染上新冠肺炎，並坦承曾和自己觸過的人都收到通知，艾倫在貼文中說道：「嗨！大家好，我想讓各位知道，我的新冠肺炎（COVID-19）檢測結果為陽性。所幸現在我感覺已經好多了。我會遵守防疫規定，假期後見。」

因各種醜聞纏身，以致《艾倫秀》收視率下滑；她在最新一季節目開播時，還在節目上反諷說「一直很想當面與各位說一些話，但在過去半年裡，『當面』這件事是不合法的。」雖然小心防疫，但最後仍不幸確診。

(中時新聞網)