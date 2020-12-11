高雄市仁武區美山路11日11時21分發生一起轎車撞機車的車禍事故。一輛自小客駕駛疑似高血壓頭暈駕車衝撞前方6部重機車，造成現場6位民眾受傷，分送醫院救治。其中一名78歲的女騎士車禍發生後一度被壓在車底，傷勢嚴重，經送往長庚醫院搶救後，於下午4時許宣告不治。

路口監視器影片曝光顯示，肇事男子駕駛自用小客車沿著美山路由南往北行駛，但途中卻疑似身體不適導致車輛失控，滑行追撞1輛機車後、再往前撞上前方停等紅燈的5輛機車，事故現場車輛零件碎片散落一地，場面混亂，路口柏油路面也留下大片血跡。

警方初步調查，55歲劉姓男子疑因高血壓引起頭暈現象，在美山路停紅燈時，不慎連續衝撞正在停紅燈的6部機車，現場機車全被撞倒，共6人受傷，血流一地，其中2人被送往長庚醫院、3人送國軍高雄總醫院、1人送大東醫院救治。其中，送往長庚醫院的78歲徐姓婦人，因為傷勢嚴重，於下午不治，全案交由仁武分局交通分隊現場測繪釐清責任中。

(中時新聞網)