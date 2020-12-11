法務部矯正屬台東監獄日前舉辦「109年度物質成癮者家庭支持方案收容人家庭宗教日」活動，期望透過社會資源及宗教關懷，讓身陷囹圄的毒酒癮收容人透過活動課程，堅定日後揮別過錯的信念；其中有收容人對著孩子眼神懷抱惋惜歉意，場面溫馨感人。

「家庭宗教日」重要性在於讓收容人能與家人互動，就有1名收容人抱著自己許久不見的孩子，久久不發一語，眼神中帶著虧欠與婉惜，由於自己所犯下的錯誤，導致需要與孩子短暫分離，雖說有千萬的懊悔，但仍積極面對剩下的刑期。

法務部矯正署台東監獄日前舉辦收容人家庭宗教日活動，有1名收容人抱著自己許久不見的孩子，久久不發一語，眼神中帶著虧欠與婉惜。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署台東監獄日前舉辦收容人家庭宗教日活動，典獄長林順斌也特地到場關心活動情形。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

活動現在也有因毒品案進監服刑的夫妻倆，藉由這次的家庭日互相交流情感，關心彼此的生活。台東監獄也安排講師授課，藉由講述家庭互動關係，強化家庭支持系統的連結，讓收容人能在年終前感受到來自家庭的溫暖及關懷。

活動特地邀請台東縣家庭教育中心、台灣公益社會實踐協會及社團法人台東縣基督教監獄福音關懷協會等團體協助辦理，參與活動家庭共計12組，會場充滿溫馨的氣氛，收容人與家屬寒暄問候，一起享用小茶點、一邊交流情感，典獄長林順斌也特地到場關心活動情形，並祝大家闔家平安、事事順心。

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(中時 )