不一樣的校慶！逢甲大學邁向60周年校慶，系列活動陸續開跑，近日宣布攜手中部指標企業聯聚建設，發起「逢甲60．共善．聯聚建設盃」籃球賽，全校師生共同參與，發揚團隊合作及運動精神，開啟60周年校慶共善系列活動。

逢甲大學董事長、知名社會學家高承恕，將活動取名為「共善」，象徵企業與大學攜手「共襄善舉」，同時也呼應逢甲未來新校舍名稱。規劃中的「共善樓」建築群，邀請到國際建築大師隈研吾操刀，預計於校慶期間舉辦上樑儀式，以人為本的建築設計，將使其成為逢甲人的精神座標。

「我們一定要有情懷，做一點我們不一定看得到成果的事情，那才是美好！」高承恕期許自己以一百年的長遠視野，看待大學作為新教育的發展場域，這讓共善不僅止於逢甲的理想，也成為台灣社會願意共同守護的方向。

這樣的信仰帶動中部企業，並促成「台灣建築教育基金會」的成立，集結了教育家、設計師與建築界龍頭，由隈研吾擔任榮譽董事，為產學合作樹立典範，聯聚建設創辦人江韋侖也受邀成為創始成員，盼能將影響力擴大，創造台灣建築教育的新契機。

其實，聯聚與逢甲的合作深遠，早在2015年，江韋侖就曾以旗下另一公司聯聚貿易GoodBox名義，拋出與逢甲合作人才培育計畫的想法，沒想到立刻引起多位鞋廠大老闆的共鳴，進而成立「台灣鞋業基金會」，讓原本各為一方之霸的產業大亨，齊聚逢甲推動人才育成計畫，贊助學校開設鞋業管理系列課程，彌平學用落差，也給學生走向國際的機會。

在江韋侖的堅持下，聯聚建設長期投入社會公益，重視CSR企業社會責任，如幫助東海大學整修舊宿舍為Jimmy House講堂，從荒涼到完美落成，為校園注入新的生命力；為大同國小修建校史室，傳承地方的人文記憶；為土木系與建築系學生，舉辦工地研習，讓學生能實際了解建築實務；邀請偏鄉、弱勢學童到歌劇院欣賞紙風車劇團演出等，在教育議題上的投入不遺餘力。

聯聚建設與逢甲大學的合作，更通過基金會設立了長遠目標與完整計畫。

聯聚建設的品牌願景為，透過建築讓城市有更美好的可能，透過與逢甲大學合作的各項公益計畫，讓外界看到產學攜手作為表率，共同為社會營造「善」的價值，其所創造的正向效益，如同好建築一般恆久，不只影響台中城市，將為整個台灣開創更美好的未來願景。

(工商 )