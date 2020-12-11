拜登獲選《時代》雜誌的年度風雲人物，鐵定讓迄今仍不認輸的川普氣噗噗。

現在川普可能要更火冒三丈，因為發行量87萬份的歐洲最大新聞刊物─德國《明鏡周刊》，10日在網路版貼文，封川普為「年度最大輸家」。

該刊以此為題，發表超過3千字的專文，評估川普2020年的表現。文中提到，川普拒絕接受拜登獲勝「不意外」，因為「在川普當家下，什麼事都不正常。」

「他反而提及大規模選舉舞弊，雖然毫無證據。川普當總統的結束與開端都一樣，沒格調，失尊嚴。」

該文批評，川普主政期間，美國分裂的情況比南北戰爭時代更嚴重，這並不是他施政衍生的後果，而是他的部份策略就是要「製造永久衝突…他甚至沒讓人感覺，他是美國總統。」

明鏡指出，當黑人的命也是命運動遍地開花，挺警方和公權力的反抗爭也揭竿而起，這明明是總統站出來團結全國的時候，但川普卻火上加油，派聯邦部隊到奧勒岡鎮壓，指控反法運動掀起暴力，卻不與右翼極端民兵保持距離。

文章也批評川普動不動就對官員開鍘，他的彈劾審判，以及共和黨變成一群聽命川普、如無頭蒼蠅般的乖乖牌。新冠疫情則「毫不留情暴露川普的弱點，」不把科學當回事，拒絕扛責任，但無數美國人的死亡，與他脫不了關係。

(中時 )