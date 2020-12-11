國旅浪潮引爆露營車買氣，福斯商旅今日發表T6.1 California Beach，並宣布即日起於全台，北、中、南共六間展示中心同步限量售販，包含：內湖太古、新莊億利、中和元三、桃園榮陞、台中太古、高雄永驊等，正式成立「T6.1 California專屬展示中心」，期以提供全台最專業的一站式專屬服務。

福斯商旅California不僅為國內市場唯一德國製造，更是獨一無二的原裝進口露營車；隨著時代演繹，全新T6.1 California車系不同等級車型選擇，國內率先導入的T6.1 California Beach車型，以符合入門級距、實用且貼心的高機能特性，並搭載多項主被動安全配備，給予消費者最值得的露營車首選。未來，福斯商旅將會陸續導入T6.1 California其他車系，給予戶外休旅玩家全方位滿足。

作為戶外出遊首選的T6.1 California Beach，不僅擁有五星級Villa的露營貼心機能設計，提供獨具空間設計巧思的「手動液壓升降可收納車頂帳篷含舒適雙人床鋪」，以及足夠遮陽效果及隱密性的「環艙遮光簾」，全面搭載靈活變化的後座乘客艙座椅「平躺臥鋪功能」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」等，給予國人安心舒適的移動城堡；此外「伸縮式車側遮陽棚」、收納不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓您與家人隨心所欲共享大自然之美。同時，前座椅亦可旋轉180度並與第二排乘客艙座椅面對面，給予家人們互動悠閒的快樂時光。

福斯商旅為強化國人日漸重視戶外休閒的移動生活，全新T6.1 California Beach配備升級再進化，其中包含：後座乘客艙從兩人座椅升級為「三人座椅」，不僅可輕鬆前後滑移調整乘座空間，亦可結合後艙空間的「多功能摺疊板」，並搭配可調式舒適床墊，平躺三人座椅即可化身成舒服的臥艙；同時，因應一般家庭的烹飪需求，全新T6.1 California Beach於車艙內左側首次配置隱藏式收折流理台，並在流理台左側增設單爐烹飪瓦斯爐，不僅節省車內空間，同時滿足出遊時隨時料理的需求。

此外，收納於右側滑門的「隱藏式摺疊桌」，可任意變換為行動廚房的延伸吧檯；而California Beach經典設計的「手動式升降車頂帳篷」，一推開即變身雙人舒適床位，有別於過往松木床架，全新T6.1 California Beach上鋪床架結構更升級為符合人體工學的「碟型彈簧」，並於車頂帳篷新增「前方開口」，給予一家人擁抱繁星入睡的舒眠環境。全新T6.1 California Beach的新世代嶄新設計，多元豐富的實用表現，不論作為日常生活、或是周末休閒等皆能滿足所有用車生活需求。

全新T6.1 California Beach不僅承襲新世代T型車的車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭及車身同色前保桿整合式霧燈含彎道照明功能設計，搭配全新LED頭／尾燈組、前葉子板California專屬銘牌及17吋輪圈等，讓整體視覺更添穩重；同時，皆備有外接充電接頭，提供車內所有電器用品，給予露營時充足電力不斷電；此外，T6.1 California Beach車系提供8款耀眼車色選擇。

備受戶外玩家喜愛的T6.1 California Beach，內裝採用全新中控台及儀表板設計、排檔座右側設有２座USB Type-C插槽、車內配置6座12V 120W 電源供應，以及副駕駛座右側下方增設2座USB 充電插座，便利車主快速充電；全新配置福斯新世代多功能方向盤，大幅提升駕駛者的便利性。為滿足車主及乘客的日常實用機能，配置節能LED室內燈、A柱上下車輔助把手，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間，以及乘客艙三排座椅下方增設置物盒，給予用車環境極便利與貼心收納。

科技配備上，提供最新Composition Color 6.5吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結Apple Car Play 或Android Auto，以及６支高傳真環艙音效揚聲器，提供車主快速連接音樂等串流媒體的實用功能；而空調則是採用 Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣，即便寒流侵襲或高山露營也不畏嚴寒、不掃興緻；另外，同步搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計，給予乘員舒適又乾淨的用車環境。

(中時 )