嘉縣文化觀光局串聯得獎咖啡，推出一系列的周末咖啡小旅行，有許多天然景點。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣文化觀光局串聯得獎咖啡，推出一系列的周末咖啡小旅行，有許多天然景點。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔鄉台三線301公里處的澐水溪溫泉，是鹽水性的溫泉，與關子嶺溫泉、六重溪溫泉同屬一泉脈。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

大埔鄉「情人公園」的玫瑰戀愛島心型拱門、夢幻玫瑰花束、巨型玫瑰香水及明信片相框，更是超適合告白求婚的約會打卡秘境。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔有小小孩最愛的「綠盈牧場」及「獨角仙農場」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020臺灣國產精品咖啡豆評鑑，最大贏家就是嘉義縣，為此，嘉縣文化觀光局串聯得獎咖啡，推出一系列的周末咖啡小旅行，讓遊客不僅能跟著咖啡香一站一站去旅遊，還能享受隱藏在山林裡的神級夢幻雲瀑大景，亦是到中埔泡個暖心溫泉，極致療癒！

近期嘉義縣的高山咖啡儼然已成為新的地方品牌，參加2020臺灣國產精品咖啡豆評鑑，除知名冠軍咖啡「鄒築園」拿下特等獎，其他業者從頭等獎、金質獎及銀質獎，共包辦14個獎項，打響嘉義高山咖啡的知名度。

由於嘉義高山咖啡種植地分布在阿里山、梅山、竹崎等地，同時也是各大觀光熱點，嘉義縣長翁章梁說，文觀局特別結合得獎咖啡莊園及旅遊景點推出周末小旅行，讓遊客跟著台18線阿里山公路、梅山、瑞里、中埔及大埔等景點順遊，其中台18線上的二延平步道及頂石棹，正值雲瀑琉璃光登場旺季，經常吸引遊客及攝影師守候追景，經過不要錯過！

文觀光局長許有仁說，嘉義高山咖啡除了阿里山外，梅山、竹崎地區的「琥珀社咖啡莊園」、「鼎豐珈琲莊園」、「青葉咖啡莊園」及「山坡咖啡」也都是得獎咖啡，加上周邊自然景點相當多，推薦遊客品咖啡之餘，可以順遊太平雲梯、綠色隧道、青年嶺步道、燕子崖及千年蝙蝠洞，還有負離子天堂的雲潭瀑布及圓潭瀑布，不僅喝到優質咖啡、更享受到大自然的洗禮。

最近天氣轉涼，許有仁說中埔鄉台三線301公里處的澐水溪溫泉，是鹽水性的溫泉，與關子嶺溫泉、六重溪溫泉同屬一泉脈，泉質碳酸氫鈉泉，有露天泡湯區、個人湯屋及泡腳池，沉浸於自然景緻中泡湯舒壓，極致療癒人心。

走進以楓葉為名的樂野部落，除了欣賞YUYUPAS優遊吧斯茅達諾劇團的鄒族表演、聆聽鄒族天籟「藍色楓葉」，當地地形與氣候讓此處的咖啡樹有著獨特風味，文觀局推薦遊客可以走訪冠軍咖啡「鄒築園」、頭等獎「優遊吧斯瑪翡咖啡莊園」、金質獎的「閒雲居」及銀質獎的「野牡丹咖啡莊園」，品嘗嘉義高山咖啡的獨有風味。

全家出遊也有不錯選擇，像中埔有小小孩最愛的「綠盈牧場」及「獨角仙農場」，台三線上的大埔鄉「曾文水庫」是台灣第一大水庫，登上設計感前衛的觀景台鳥瞰湖水，瞬間讓人心曠神怡，「情人公園」的玫瑰戀愛島心型拱門、夢幻玫瑰花束、巨型玫瑰香水及明信片相框，更是超適合告白求婚的約會打卡秘境。

(中時 )