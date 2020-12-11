一名安親班老師日前收到12月份薪資，發現遭雇主任意扣薪，不但事假扣除的日薪金額變高，就連雇主承諾學生成績優異，老師可拿到的獎金也少給，最後她實際領到月薪為23100元，她抱怨「連基本底薪都不到」、「我要怎麼養2個孩子？」許多網友紛紛提出看法「補習班普遍超低薪」、「補習班大多很黑暗，還是快離開吧」。

該女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她10月7日起在一家安親班就職，當初雇主跟她談好月薪為2萬5千元，但12月10日她領到薪水時，發現請事假扣除的日薪數目增加了，看到明細後相當傻眼地說「連基本底薪都不到，是我算錯了？還是我誤會了？」

一名補習班老師遭雇主亂扣薪，她崩潰喊「連基本底薪都不到」，許多網友則說補習班環境很黑暗，還是快離開吧。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

女網友在文章貼出薪資明細表的照片，明細中寫著本薪1萬1千元，加上帶班費、交通補助、工作加給、職務獎金、考績獎金，之後扣掉勞健保、全勤獎金因為請假扣了1000元，她實領僅2萬3100元。她質疑，11月請1天事假，上個月是833元算1天薪水，這個月請假變成扣1千元了，認為算法有誤。

一名補習班老師遭雇主亂扣薪，她崩潰喊「連基本底薪都不到」，許多網友則說補習班環境很黑暗，還是快離開吧。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

此外，有同事跟該女網友說，如果班上學生在學校考前三名，補習班會發給老師獎勵金，第一名1000元，第二名500元，第三名300元，而她的班上剛好各有1位一、二、三名，她卻只領到1000元，質疑雇主少給獎金；她崩潰地說「我怎麼養2個孩子啊？」許多網友紛紛留言「直接檢舉吧！別姑息養奸」、「安親班超黑暗的，薪水普遍都這麼低。」

(中時新聞網)