「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)在佛羅里達州去年起開設的高爾夫球場The Grove XXIII近期在不少體育明星間引發朝聖熱，不僅是因為這座球場老闆是NBA史上最偉大球員，而是打球時點的餐飲全由無人機運送。

除了科技與高爾夫球場結合，The Grove XXIII還有許多亮點，高爾夫車時速可達35英哩，每位桿弟都配發速可達式機車，車上甚至也配備了雪茄捲菸器。此外，這裡也結合了喬丹2度率芝加哥公牛3連霸、共6座NBA總冠軍的概念，任何人在第6洞抓下老鷹，就可以得到以喬丹6冠為主題打造的專屬戒指，甚至還有頒獎儀式。

日前前紐約尼克、金州勇士球星大衛李(David Lee)和前網球單打世界球后、「丹麥甜心」沃姿妮雅琪(Caroline Wozniacki)夫婦也造訪The Grove XXIII，沃茲妮雅琪還拍下無人機送餐過程傳到Instagram限時動態。她表示除了新科技讓人覺得時髦，這種方式也遵循防疫守則。

曾高居世界第4的美國職業高爾夫名將佛勒(Rickie Fowler)也在Golf.com評論這座球場：「發球區和果嶺旗桿每天隨時都設置好，你可以隨心所欲，想打多久就打多久。不過長洞的後發球區還滿硬的，7000或7100碼，喬丹通常只從那個距離發球。」

不過一般高爾夫發燒友可能別對到The Grove XXIII打球抱太多期望比較好，因為並非人人都可去，需要得到喬丹邀請才能體驗或成為會員，目前總會員數不超過100人。

(中時新聞網)