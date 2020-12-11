日前有網友分享一張照片，在婚宴現場，其中一桌特別醒目，因為上頭的立牌寫著大大5字，讓不少網友看傻。(圖擷取自爆笑公社)

在台灣兩人結婚，通常會以辦婚宴的方式來分享喜悅，但日前有網友貼出一張在婚宴現場的照片，而其中有一桌特別醒目，因為上頭的立牌寫著大大「新娘前炮友」5字，讓不少網友看傻，直呼，「老公不就公認綠帽」。

原PO昨(10日)在臉書社團「爆笑公社」上貼出一張照片，從照片中可以看出，明顯是在婚宴會場，在這喜氣的場何，眼前的桌上卻擺出一張立牌，上頭寫著「新娘前炮友」，讓原PO直呼，「有人敢坐這桌嗎？拿出你的勇氣坐下去吧！」

照片發出後讓不少人網友笑翻，分別給出不同回應，「這個得看新娘的顏值了」、「滿座的話新郎要怎樣面對」、「滿座女生才應該害怕吧」、「她老公不就公認綠帽」、「萬一來的不止一桌，怎麼辦？」還有網友笑稱，「如果是新郎的場，這桌可能菜都是砒霜。」

事實上，真有人在婚禮上邀請「特別賓客」出席。日前有網友分享，一名男子在結婚時席開前女友桌，結果前女友開口致詞第一句就是，「三年前如果他沒有遇到更適合的人，現在在台上的可能是我，但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人，恭喜兩位！」，讓現場氣氛極為尷尬。

(中時新聞網)