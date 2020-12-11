台股周線連六紅，日均量為3110億元，若與MSCI權重調整前相比（11月23～27日，日均量2473億元），量能明顯增加，多空交戰激烈。展望下周，永豐投顧建議，市場焦點由疫苗救市轉向疫苗施打成果，加上年底Fed二項失業補助到期，外資、自營偏向空方，留意下周12月16日期貨可能壓低結算，建議暫且觀望。

本周外資期貨轉為淨空單，史所罕見，12月11日外資於期貨轉為淨空單1439口，口數雖然不多，然此為2015年8月以來史見，此有可能為外資於聖誕節長假前預先結帳獲利了結，然去年同期外資期貨為淨多單4萬9361口，故後續外資是否反手偏空，值得留意。

短線外資行為詭異，行情多空不明，然在台積電(2330)業績強力支撐下，股價持穩，指數修正幅度有限，預期14,000點可望有守，但在選股部分，題材股消風危機大，盡量不碰，選股仍以低基期、明年可望有新題材有成長契機的個股為主。

下周12月17日台積電(2330)除息2.5元，而舉行法說會公司則有:旺宏(2337)、東鋼、凌華(6166)、長榮航(2618)、立積(4968)、高立等。

(時報資訊)