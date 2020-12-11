亞太電信數位門市搶攻雙12商機，即日起推出超低月租門檻，12個月超短約的咖啡獨享方案搶市，月付599元起，輕鬆入手5G，再送近萬元咖啡，一起High 5G ‧ hi-cafe 5G；數位門市同步推出業界唯一不綁約4G方案，月付88元起享輕速上網吃到飽。

即日起至12月31日，凡新申辦/攜碼用戶於數位門市申辦任一方案成功者，再抽價值萬元iPhone12 mini、Switch遊戲組合。數位門市同時優化服務，跨界攜手萊爾富及全家便利商店，提供10分鐘快速開通門號服務，挑戰全台最快開通、最便民的電信電商生態圈。

亞太電信數位門市即日起推出月付599元起，享5G不限速上網，最高贈送36GB數據流量，超量享5Mbps上網吃到飽，最高再送150杯萊爾富大杯拿鐵，相當於約期內省下近萬元，小資族輕鬆入手5G方案，寒冬中同享暖心熱咖啡。

亞太電信數位門市還你真正自由，提供業界唯一不綁約4G方案。月租88/138元輕量吃到飽方案，每月分別贈送8/10 GB網路傳輸量，超量享3/12 Mbps上網吃到飽，瀏覽網頁、臉書或影音等上網行為均自由暢行。此外，同步提供月租199元不限速上網吃到飽，提供重度上網者盡情無限飆網。

亞太電信結合數位科技應用，優化消費者的服務體驗；並攜手策略夥伴，推動多元商品銷售，共創雙贏。如數位門市領先業界率先導入「光學辨識證件(Optical Character Recognition, OCR)」技術、跨界攜手全家便利商店、萊爾富超商異業合作，從線上延伸到線下超過5,000間實體據點，為業界唯一提供超商「立碼驗」及「購卡」的電信電商，提供用戶10分鐘內快速完成線上數位門市下單、線下於超商進行身分認證、購卡、取卡的一條龍服務，解決消費者家中沒有讀卡機痛點。

(中時 )