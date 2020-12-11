東台(4526)今天舉行法說會，公司指出，集團目前在手訂單達到32億元，訂單能見度到明年上半年。其中，以大陸市場較值得期待，主要汽車及PCB設備的貢獻，今年受到疫情及匯率雙重影響整體營運，明年狀況可望優於今年，朝獲利目標邁進。

東台今年前11月營收為69.32億元，年減29.62％，來自工具機營收占比85％，電子設備營收占比15％。

工具機從美中貿易戰開始受到影響，今年又逢疫情，更是跌落谷底。但整個狀況在下半年有谷底回溫跡象，工具機接單第4季季增約10％；電子設備因PCB對於鑽孔機需求提升，預期接單季增20～30％，年增更達40％。

今年前11月汽機車業占公司營收比重為35％，比去年同期下降10個百分點，也反映今年疫情影響；電子業表現逐季增加，占比從去年10％提高到15％；航太占比從去年8％提高到12％。

今年大陸地區相較於全球其他地區，營收提早回暖，前11月來自大陸營收比重占公司46％，主要是汽車業及PCB設備需求，預估今年全年大陸占比重會拉高至50％。

台灣則因為台商回流的需求，營收比重由去年12％提高到16％。兩岸以外的亞洲地區占比由19％降至12％，主要馬來西亞去年有接獲較大訂單，導致基期墊高，明年以越南的成長較為看好。而歐美因為疫情影響，今年都相當疲軟，2021年預期優於今年。

(時報資訊)