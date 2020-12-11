雙12將至，電商雙雄—富邦媒(8454)旗下momo購物網及東森(2614)旗下東森購物分別推出《1212夢想盛典》及「12.12激戰狂歡GO」，推出多款優惠商品，希望能引爆雙12買氣，進而推升12月業績，東森購物更預估，今年每股盈餘可望上看14元。

電商年終拼買氣，繼雙11促銷衝高業績後，對於即將到來的雙12，momo購物網及東森購物ETMall火力全開推出各項促銷商品，其中momo購物網自12月1日推出雙12暖身慶，起跑至今買氣年增約35%，momo亦於12月10日推出《1212夢想盛典》，鎖定年底購物車清空潮，打造「1212爆殺專區」，同時momo雙12特別精選冬季必買商品祭出超值價，並鎖定消費者年底吃喝玩樂需求，發放樂園券、電影券、美食券等，希望能推升雙12買氣及12月營收。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠雙11暢旺買氣，富邦媒11月合併營收約92.6億元，月增87.98%，年增約38.67%，再創單月歷史新高，累計1至11月合併營收約607.2億元，較去年同期成長30%。

東森購物ETMall則推出「12.12激戰狂歡GO」即日起至12月28日，上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等，通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，提供更多元豐富、物超所值的購物選擇，活動期間，指定銀行最高回饋26%，以及3大超商取貨服務，雙12當天，透過LINE購物導購再享LINEPOINTS 5%回饋無上限，另更加碼東森幣擴大折抵。

受惠於雙11買氣刺激，東森購物11月合併營收達25.1億元，再創單月歷史新高，累計前11月合併營收達221.7億元，獲利12.88億元，年成長164%，每股盈餘達12.64元，再創歷史新高，東森購物預估，全年每股盈餘可望挑戰14元。

(時報資訊)