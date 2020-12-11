美國食品藥物管理局（FDA）的外部諮詢委員會建議，授權緊急使用輝瑞與BioNTech聯手開發的新冠疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）的外部諮詢委員會10日投票，以17票贊成，4票反對和1票棄權的壓倒性多數，建議授權美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急使用。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，報告顯示，美國接受輝瑞新冠疫苗的志願測試者中，有4人出現顏面神經失調的貝爾氏麻痺症（Bell's palsy），而這種口歪眼斜通常是暫時性的。

在美國的21,720名自願測試者中，有4人出現這種狀況。不過，在21,728名接受安慰劑疫苗的人中，卻沒有人出現這種狀況。而美國FDA在報告中說，這4宗出現在疫苗對照組的病例，發病率並未高於大眾預期的發病率。

Four trial volunteers who got Pfizer's COVID-19 vaccine developed Bell's palsy - but FDA denies that the temporary facial paralysis was caused by the shot.https://t.co/lIgYNaeogU pic.twitter.com/9G1WAsznxK — NWO Archive (@NwoArchive) December 11, 2020

而這意味著這4人會出現在疫苗組，幾乎可以肯定是隨機的，只是這次都剛好出現在疫苗組。報告說，無論有沒有打疫苗，都可能出現在同樣數量的人身上。

英國國家醫療保健服務（NHS）說，貝爾氏麻痺症口歪眼斜的症狀通常會在9個月，或更短的時間內自行痊癒。而那些在疫苗測試中出現症狀的人，最多不到3星期症狀就消失了。

(中時新聞網)