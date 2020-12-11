獲獎單位之一西螺七崁武術文教基金會接受表揚，武館師父程文雄（右四）率眾人做出請拳姿勢。（周麗蘭攝）

體育署推廣「運動i台灣」政策多年，雲林縣今年有42個單位、舉行168場活動，估計有10萬人次參與，身心障礙者也不缺席，縣長張麗善今（11日）頒獎表揚促進運動有功單位。

「運動i臺灣」涵蓋運動文化扎根、運動知識擴增、運動種子傳遞、運動城市推展等四大方案，高齡化、少子化是雲林面臨的考驗，雲林縣府教育處考量多元族群的需求，特別推動銀髮族運動、親子運動嘉年華、親子健走、女性運動、外籍移工運動、身心障礙者運動等計畫。

教育處表示，今年參與「運動i臺灣」的活動都相當優質，觸及各層面，包括西螺七崁武術嘉年華、籃球社區聯誼賽、婦女身心健康舞蹈指導班、他里霧單車成年禮、水域自救觀摩與宣導、社區體適能促進計畫。

縣長張麗善表示，健康是人生的「1」，有了健康，一生才有無限的「0」，希望各團體號召更多人運動。

斗六市長林聖爵說，喜歡運動的市民很多，今年到明年在各里將率續闢建10座公園，風雨籃球場也持續增加，由公部門做起，使愛運動的族群能同聚一堂，痛快地揮灑汗水。

獲獎單位之一西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，推廣七崁武術20多年來的目的是讓這個武術傳統能延續下去，體育署推動「運動i臺灣」讓七崁武術能透過活動形式讓年輕人、小朋友更易於親近，很感謝眾人的付出。

(中時 )