康康今和老婆一同出席記者會。（尤嬿妮攝）

康康與「康康康樂隊」在成軍屆滿20年之際，推出籌備近2年的現場Live新專輯《康樂.鼓掌》，康康今和老婆一同出席在好友荒山亮開設「哈辣美墨餐廳」舉辦的記者會，康康透露這次發片幸好申請到文化部補助約120萬，加上他自掏腰包200萬，才完成整張作品，且他將專輯百分之三十的版稅與樂隊5名成員平分，笑說：「這個版稅是可以分到我過世50年都共享。」

受訪時聊到他多年酒友陳昇日前因口腔長腫瘤開刀，康康說：「昇哥的狀況算給我們很大的警惕。」透露自己今年3月因頸動脈阻塞差點中風，他因費用太貴一度不打算治療，老婆苦勸他「錢可以解決都不是問題」，花了20幾萬、耗時半年打針、吃藥總算解決他血管阻塞問題，康康昨幽默開起自己的玩笑，慶幸身體狀況維持得還不錯，「生前規劃就不必了」。

有趣的是，他日前因朋友邀約太多，某次喝醉坐計程車回家，管理員要他老婆下樓接老公，睡眼惺忪的她驚見康康竟坐在輪椅上，嚇得誤以為康康中風了，好在只因司機搬不動喝醉的康康，才出動輪椅送他回家。康康事後自我反省地說：「那天開始，不必要的局盡量不出席，如果非得要去，就盡量把時間排在下午。」

(中時 )