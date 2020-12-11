新竹街口攻城獅籃球隊首位結束14天隔離出關的洋將狠投，11日前往新竹縣立體育館的主場休息室，挑選他自己所喜愛的置物櫃位置，同時狠投也跟工作人員分享，能夠在台灣出賽實在是太幸運，他接下來周末將跟攻城獅本土隊友見面，準備投入球隊訓練。

狠投一踏進主場休息室後，很興奮地拿起手機分享畫面，他表示，「謝謝球團的安排，我認為主場休息室非常豪華，且客場休息室的設計很有趣，期待能夠在主場館出賽。」他對於客場休息室入口放置不少猛獅進食照片的「創意」，更是頻頻點頭。

談到狠投這個全新中文名字，他感到非常開心，因狠投意思很接近是瘋狂射手，就如同他在場上的攻擊風格一樣，所以他特別喜歡這個名字。狠投即將在周末投入球隊訓練，盼能補齊球隊的外線投射能力。

除了狠投在今天出關，攻城獅另外一名洋將雷特也將在12日結束14天隔離出關，不過攻城獅第3名洋將內線長人塔壁，昨天(11日)才好不容易抵達台灣開始14天隔離，預計將在25日出關，還不知道能否趕上攻城獅在26日的耶誕開幕大戰。

(中時 )