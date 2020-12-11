66歲陳姓男子11日早上10點獨攀高雄北柴山、行經「四顆榕」時疑似遭流彈打到左腳踝，登山鞋當場爆開，傷處大量流血。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山東北角、東南角（紫色標記）各有一處軍方靶場，距離陳男受傷處至少1至2公里。（袁庭堯製圖）

爬山健行竟被流彈打穿腳踝，66歲陳姓男子11日早上10點獨攀高雄北柴山、行經「四棵榕」時疑似遭流彈打到左腳踝，登山鞋當場爆開，疑似是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今日上午打靶釀禍，警方天黑前在事發地200公尺處尋獲一顆長達3公分的尖型彈頭，目前正送驗確認中。

警方證實，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今日上午9點至12點確實在柴山鄰近的靶場進行長、短槍及爆破訓練，警方天黑前在事發地200公尺處成功尋獲一顆尖型長彈頭，彈頭旁還清楚留有大片血跡。

海軍派人前往醫院探視陳男時表示，是否為打靶流彈釀禍，需調查後再對外說明，目前將暫停柴山實彈演訓，若證實為軍方所傷，將重新檢視靶場安全措施，改善後再開放使用。

市長陳其邁第一時間得知消息，已要求市警局會同軍方展開調查，雙方將在彈頭比對後，以實際證據釐清責任的歸屬。

陳男今早獨自登柴山，行經「四棵榕」附近，聽到「碰」一聲後，左腳登山鞋跟處隨即炸開，腳踝處劇痛流血。但他意識清楚，還獨自負傷行走數百公尺，沿途地面留下大量血跡，經山友發現阻止、協助撥打119請求緊急救護。高醫初判，男子腳踝處有穿刺傷，需開刀清創處理。

柴山有兩處軍用靶場，一處在西北角火牛營區，另一處則是東南角忠烈祠後方，平時為海軍陸戰隊、特勤隊、分局都會來借靶場訓練，用於步槍、衝鋒槍、手槍射擊練習，兩處靶場距離陳男受傷處約1至2公里，子彈射程是否能到達這麼遠，仍有待鑑識釐清。

內政部營建署統計，柴山每年遊客量破200萬人次，龍泉寺起登遊客數平均每日高達2000人。「四棵榕」為北柴山步道熱門景點，甚至24小時都有人入山健行。光天化日下發生疑似槍擊案，也讓山友人心惶惶。

(中時 )