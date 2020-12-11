台灣螺絲公會11日下午舉行會員代表大會，並舉行下屆理監事和理事改選，結果如預期的蔡圖晉順利連任，並選出三位副理事長分別為晉禾企業董事長蔡永裕、新倡發螺絲總經理洪敏嫣、朝友螺絲董事長孫得人、及監事會召集人豐鵬螺絲董事長林登鴻。

螺絲公會會員代表大會，假漢來大飯店九樓召開，由蔡圖晉主持，邀請中鋼董事長翁朝棟、中鋼執行副總經理黃建智、中鋼業務副總劉敏雄等人參加。

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