螺絲公會改選 蔡圖晉連任理事長 17:502020/12/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （台灣螺絲公會理事長蔡圖晉(站者)順利連任。圖／林憲祥） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣螺絲公會11日下午舉行會員代表大會，並舉行下屆理監事和理事改選，結果如預期的蔡圖晉順利連任，並選出三位副理事長分別為晉禾企業董事長蔡永裕、新倡發螺絲總經理洪敏嫣、朝友螺絲董事長孫得人、及監事會召集人豐鵬螺絲董事長林登鴻。 螺絲公會會員代表大會，假漢來大飯店九樓召開，由蔡圖晉主持，邀請中鋼董事長翁朝棟、中鋼執行副總經理黃建智、中鋼業務副總劉敏雄等人參加。 中科與漢翔簽策略聯盟 共創航太產業新版圖 費鴻泰將接總召 藍國會攻防升級 (工商 ) #中鋼 #永裕 #蔡圖晉 #連任 #螺絲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 備戰2022 國民黨各行業委員會整軍 04:102020/12/10 焦點要聞 畫圖靠思想 東南國中包辦全國比賽西畫類近一半獎項 16:592020/12/11 寶島 蔡英文與世界四強同登法雜誌封面 總統府：凸顯台灣在全球重要性 13:522020/12/11 政治 鐵漢蔡進特 連獲模範警察警光獎 04:102020/12/11 地方新聞 臺大實驗林蔡明哲推廣優質國產材 04:102020/12/11 投資理財 馬英九穿公祭黑衣、繫黃絲帶悼新聞自由之死 籲美正視蔡政府打壓言論自由 11:412020/12/11 政治 綠委噤聲不敢反對總統決策 蘇偉碩：恐怖獨裁已成形 11:332020/12/10 政治 政策出包 總統別躲 04:102020/12/10 時論廣場 綠委為何邀安倍晉三訪台？專家爆2大內幕 01:152020/12/11 政治 總統：憲改沒人應該置身事外 都動員才能面對高門檻 11:082020/12/10 政治 政府慶祝人權日 我們在抗議人權！老黨外痛批：蔡政府的惡 超越蔣介石 04:102020/12/11 焦點要聞 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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