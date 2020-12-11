BenQ關注教育新趨勢，自教育部公布十二年國教課綱後，STEAM教育在台灣已備受注目，因此舉辦「BenQ CoocTech Camp科技酷客學堂」，邀請台北市指標學校仁愛國中、南門國中、金華國中學生共同參與。希望學生藉由酷客學堂，學習善用科技工具，如教育互動觸控顯示器，為自己找到解決問題的方式。

臺北市立南門國中校長王福從表示，老師以前要帶著課本跑堂，寫題目的時候要抄五分鐘，學生只能乾坐在台下，現在USB一插就可以直接講課，省下來的時間可以多跟學生互動，讓雙向溝通的機會變多，現在已經是學校不可或缺的設備了。

面對數位學習浪潮來襲，BenQ台灣區總經理楊士良表示，BenQ教育互動觸控顯示器提供師生更好的互動平台，接下來將擴大布局教育科技市場，並以STEAM新素養為核心價值主張，聆聽教育單位的需求，設計出更智慧、更友善的智慧教育解決方案。

BenQ教育互動觸控顯示器廣獲海外市場認同，2020年第三季更成為澳洲高教市場的第一品牌。BenQ將校園健康視為首要任務，開發出獲得國際認證的銀離子抗菌螢幕與全方位護眼舒視解決方案，確保提供學生完整優質且健康的學習環境。如今，已成功打造全台近6,000間智慧未來教室，台北市7成的公立國中小及高中即是使用BenQ教育互動顯示器。

有別於傳統的電子白板、觸控電視，BenQ教育互動顯示器內建雲端白板，讓學習充滿吸引力與趣味性，進而激發學生主動學習與訓練解決問題的能力，其應具備的知識和態度，正好與STEAM教育所倡導的精神一樣，也是國教課綱所強調的「科技素養」。未來BenQ將持續推出全方位智慧教室解決方案，並以STEAM為基礎開發更多可能性，讓高科技教育向下扎根，期許每個孩子成為知行合一的實踐者。

(工商 )