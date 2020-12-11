中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，結果最高得標利率0.296％、續創歷史新低，較10月標售的0.352％，下滑5.6個基本點（1個基本點是0.01百分點）。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引685億元資金進場搶標，投標倍數2.28倍，高於長期平均2倍以下的水準。其中以銀行業拿到大多數的77.84％或233.5億元籌碼最多，主要因年終長期資金配置調整進場搶券，其次證券業標得12.66％或38億元，保險業占7.67％或23億元，票券業為1.83％或5.5億元。

央行同時代財政部標售350億元364天期國庫券，決標貼現率0.173％，也創歷史新低紀錄，較前一期2019年12月標售時的0.57％，只剩不到三分之一。銀行主管強調，雖然年底已近，年關短期資金需求升高，但市場閒置資金氾濫下，仍積極進場搶標，利率也落在市場預估的0.15～0.18％區間。

(工商 )