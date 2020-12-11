新北市中和警分局於10日召開校園安全防制會議，廣邀轄區大學、高中職、國中小學等18所學校校長及各校家長會。（中和警分局提供）

為強化校園、社區安全，新北市中和警分局於10日召開校園安全防制會議，廣邀轄區大學、高中職、國中小學等18所學校校長及各校家長會；轄區里長及市府各相關單位參加。分局長李建廣表示，結合警民力量，同心協力做好防護工作，校安零容忍，建構校安防護網，確保校園師生安全。

會議之前，為了解校園安全，由分局長多次親率分局同仁前往轄區華夏科大、錦和高中、中和高中、竹林中學、南山中學等學校實地訪視，特別針對校園監視器及路燈等校園安全議題與學校交換意見，經檢視本轄國高中針對各校園死角增設監視器共需64具，及監視器角度、妥善率等問題一併改善。

另尚有路燈遭路樹遮蔽問題，亦函文區公所協助改善。中和分局長表示，鑒於近期他轄發生校園安全事件，針對校園安全各單位可說加大力道做預防工作，考量學生補習晚歸周遭路段，除既有日間巡邏外，再額外針對夜間時段予以增加巡邏密度，但警力有限，民力無窮，有賴警民合作，讓歹徒無機可趁，而邀集轄區大學、高中職、國中小學、各校家長會及里長召開校園安全防制會議，就是要結合大眾力量，以更大防護網保護校園師生的安全。

另中和警分局已成立學校溝通網路平台，定期訪視轄區學校校長、教官、職員等，以行動啟動校園安全防護。除強化校內外硬體設備檢測及專線巡邏外，也透過安全會議面對面溝通，校方提出各項意見，共同討論整合需求。中和警分局呼籲，為守護校園安全，若於校園周遭發現可疑人車，應即撥打110專線，也提醒家長應多注意家中青少年交友情形並注意自身安全，切勿輕信陌生人，若有問題應立即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。

新北市中和警分局於10日召開校園安全防制會議，廣邀轄區大學、高中職、國中小學等18所學校校長及各校家長會。（中和警分局提供）

(中時 )