有鑑於警察工作危險性高，且因工作長期處於精神緊繃狀態，影響身心健康，致罹患疾病、發生意外等情形明顯高於一般公務人員，具危險及勞力等特殊性質職務，民進黨立委陳瑩提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，主張退休所得替代率應比照國軍。

陳瑩指出，警察工作內容具高度危險性、辛勞性及緊急性，身心長期處於高壓及高衝突環境，經常需要24小時輪服勤務，不固定的上班時間，日夜顛倒，嚴重影響生活作息與身心健康，進而影響警察人員平均餘命及體力可負荷工作之年齡。

陳瑩說，2017年年金改革過程中，因警察與公教人員相同適用《公務人員退休資遣撫卹法》，所得替代率大幅調降之下，又因多數警察危勞職務降低退休年齡，對退休警察人員衝擊影響甚鉅。

依《公務人員退休資遣撫卹法》規定，目前任職40年的所得替代率將由77.5％逐年調降至62.5％，因為警察危勞職務與國軍相似，警察退休金規定，陳瑩主張應改為任職35年資的所得替代率為85％，最高40年年資為95％，比照國軍士官，落實對退休警察照顧。

此外，《警察人員人事條例》第39-1條規定，海岸巡防機關及消防機關之警察，人事事項皆比照警察，因此本提案將適用於海巡及消防的警察人員，該提案已於今日通過立法院會一讀，交付相關委員會審查。

(中時 )