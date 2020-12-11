新北市新店警分局於日前在民間駕訓班辦理安全駕駛訓練。（新店警分局提供）

為讓警察同仁能夠熟悉汽、機車操作技術與強化防禦駕駛觀念，新北市新店警分局於日前在民間駕訓班辦理安全駕駛訓練，延請專業教練以情境模擬方式，教導員警在面對緊急狀況時，能夠及時反應減輕危險，以利維護治安工作。

訓練包含車輛安全檢查，與各式不良路面平衡過彎技巧等課程；參訓的警察同仁也紛紛表示，希望透過這次的訓練提升平時在外巡邏的駕駛安全觀念。

新店警分局表示，未來將會持續辦理安全駕駛相關課程，建立員警安全駕駛觀念防患於未然，務必讓每一位員警都能夠快樂出門上班，平安順利的返回駐地。

(中時 )