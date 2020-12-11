民進黨政府堅持開放含萊克多巴胺的豬肉進口，卻因拜登政府宣布在對美國內部教育與勞工重大投資前，不會與外國簽經貿協議，使國人質疑我國可能平白開放萊豬卻一無所獲。為此國民黨立法院黨團今天在立法院提案，要求政府應向拜登政府要求促進雙方經貿關係發展談判，並簽訂台美豬肉議定書，但院會決議不處理提案。

國民黨團今天共提出四項提案，首先指出蔡英文政府太快趕在美國大選前同意開放萊豬，降低談判籌碼，如今川普未能連任，政府為討好川普做出的開放來豬政策應檢討，因此要求院會做出決議，先暫緩萊豬進口，向美國告知台灣民意強烈反彈，並正式向拜登政府提出「促進雙方經貿關係發展談判」。

第二案則指出，超過7成民眾反對開放萊豬進口，政府應考慮民意與國人食用豬肉是牛肉7倍且國人食用大量內臟的飲食特徵，依照「食品衛生管理法」第35條規定，比照「台美牛肉議定書」模式簽訂「台美豬肉議定書」，並據此訂定「進口豬肉檢疫及查驗作業程序」，由衛福部食藥署邀集農委會動植物防檢舉，以及畜牧、獸醫、食品等專家學者組團赴美，就豬肉及30月齡以上之美牛的安全管理進行系統性查核，確保安全無虞並將考察報告上網供民眾檢視。

第三案指出，警政署近期諸多行為遭質疑不中立，行政院發言人丁怡銘散布假訊息指控民間牛肉麵店業者使用萊牛，遭檢舉後，刑事局一開始竟拒絕受理；雲林縣豬農參與11月22日秋鬥遊行前，竟也被警方關切，因此建議院會決議，針對警政署長遵循上意，默許下屬打壓言論自由，漠視行政中立原則之行為，予以譴責，並要求他向全體國人道歉。

第四案則主張，12月7日立法院經濟、衛環聯席會審查農委會萊豬相關行政命令違反立法院各委員會組織法，所做決議應不予認定，因此要求院會決議重新召開經濟、衛環、外交國防、財政、教育文化聯席會重新審查。

(中時 )