台灣與外國移交受刑人協定簽署又增加一個人道伙伴，法務部11日表示，經過與瑞士歷時3年多的協商，在法務部、外交部及駐瑞士代表處的通力合作下，終於達成簽署「駐瑞士台北文化經濟代表團與瑞士商務辦事處移交受刑人協定」的合意，並於2020年11月13日，先由瑞士商務辦事處梁瑞德處長（Director Mr. Reto Renggli）在台北簽署旨揭協定，12月11日再由駐瑞士代表處代表黃偉峰在瑞士首都伯恩簽署，完成本協定的異地簽署。

法務部表示，這份協定繼分別與德國、英國、丹麥簽署移交受刑人協定，及與波蘭簽署司法合作協定（含受刑人移交的規定）後，第5個與歐洲國家所簽署的這類協定。

法務部指出，未來配合我國「跨國移交受刑人法」規定，在受刑人表達意願，提出申請並符合一定條件下，法務部將積極協助，使受刑人得以返回本國執行刑罰，不僅合乎人道、便利受刑人家屬探視，也有助於受刑人將來重返社會，達到教化目的。

法務部說，目前法務部已移交7名德籍受刑人、1名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人分別返回德國、英國及丹麥繼續服刑。法務部及瑞士權責機關將基於合作協定，依據「跨國移交受刑人法」的相關規定，積極辦理受刑人移交事宜。在執行刑罰實現司法正義同時，彰顯人道精神，落實矯治成效，以維矯正人權。

(中時 )