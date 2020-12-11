國際獅子會300D1區第8分區為此發起勸募，不到2周就募到20萬5000元投入廚房改善，突顯獅子會對老人福利的關注。（民眾提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今捐贈、揭牌儀式上，嘉義縣社會局蕭英成、中埔鄉長李碧菁及各分會獅友也到場觀禮。（民眾提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現在裕民社區廚房已煥然一新。（民眾提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現在裕民社區廚房已煥然一新。（民眾提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉裕民社區的老人食堂每周供應6餐三菜一湯的豐富餐食，1天近40人用餐，但廚房卻只有一台家用排油煙機、兩座快速爐，設備陽春，讓準備餐食的廚師媽媽作業時顯得處處受限，國際獅子會300D1區第8分區為此發起勸募，不到2周就募到20萬5000元投入廚房改善，突顯獅子會對老人福利的關注。

裕民社區2017年9月在中埔鄉公所、紅十字會輔導協助下成立關懷據點，隨後轉型長照C據點，提供一周5天上下午課程，活動中心更在公所向中央爭取下做了環境修繕，搭配縣府老人食堂政策，提供每周6餐的豐富餐食，只是固定上課的長輩約30人，加上志工每天近40人用餐，對照廚房環境十分陽春。

得知社區處境，國際獅子會300D1區第8分區今年在分區主席李起超及嘉泰獅子會長李宗哲號召下，北回獅子會、阿里山獅子會、蘭潭獅子會各獅友發起捐款，不到兩個禮拜20萬5000元到位，全用來捐助裕民社區廚房硬體設備及供餐環境。

社區理事長翁聖勳表示，300D1區長期投入老幼關懷，讓做公益就像呼吸一樣簡單，此次廚房修繕，除了讓廚媽不需在烏煙瘴氣環境下工作，可以迅速備餐，全新的烘焙烤箱及蒸箱將列入明年據點課程，由於不少長者期待吃到自己做的麵包、包子，未來據點傾向自力更生販售手工產品，不需再接受外界補助。

今捐贈、揭牌儀式上，嘉義縣社會局蕭英成、中埔鄉長李碧菁及各分會獅友也到場觀禮，李起超說，長照據點遍地開花，這次有機會號召獅友投入社區長者飲食設備提升，也算獅子會造福社區的關懷活動之一。李碧菁則說，中埔長照點在自己任內逐漸普及，已有14個長照據點，對於獅子會願意捐助據點設備她非常感謝。

(中時 )