「泰好玩獵人體驗營」規劃包括部落樂音工作坊，讓遊客體驗原住民傳統樂器演奏。（馮惠宜攝）

後疫時代台灣國旅市場大爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處近年推動部落觀光輔導在地業者推出部落輕旅行，其中位於谷關地區台8線沿途斯可巴、松鶴、裡冷、哈崙台、南勢部落，由一群部落青年成立「泰好玩獵人體驗營」，規劃DIY五葉松汁及手作泰雅族創意手捲以及口簧琴DIY等活動，盼為地方帶來商機，也提供遊客另一種選擇。

參山國家風景區轄內的原民地區有苗栗縣南庄鄉，主要以賽夏族及泰雅族為主，另有台中市和平區，為泰雅族部落，歷年來持續推動部落旅遊推廣計畫，陸續以軟、硬體設備投入方式協助部落特色農特產品行銷及輔導、行銷部落套裝遊程，致部落旅遊的人次逐年上升。

其中位於台中市谷關的松鶴部落，部落青年黃志祥4年前返鄉，結合4個部落青年成立工作坊推廣「泰好玩獵人體驗營」，成為和平區唯一原住民鄉鎮的青年泰雅文化產業團隊，整合和平區谷關台8線沿途斯可巴、松鶴、裡冷、哈崙台、南勢部落等資源，並結合在地商家、餐飲業者規劃部落文化體驗遊程。

透過泰雅故事牆導覽、口簧琴DIY、部落闖關及提供當地特色的泰雅風味餐等，讓遊客暢遊部落景點之外，能更深入認識、體驗泰雅傳統文化之美，目前除了接受團體預約體驗外，也將與谷關地區溫泉飯店業者合作，共同推廣在地的泰雅部落體驗遊程。

列活動還包括食農教育：創意手捲DIY，以在地野生的馬告入菜，讓遊客體驗當季新鮮食材。（馮惠宜攝）

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