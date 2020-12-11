內政部規劃明年7月全面換發新式數位身分證New eID，行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，不急於7月上路，要安全才會全面換發。
蘇揆說，政府推動數位身分證，許多國人、立委相當關心，也表達資安上面的疑慮。因此他今天在立院向立委答覆，也要跟國人保證，數位身分證不急著在明年7月上路，首先小規模試辦，經過徹底試驗、消除資安疑慮、大家放心之後，才會推行到全國，請不要擔心。
內政部也說明，原先是「規劃」7月全面換發，因此沒有跳票問題，全面換發當然要看試辦的結果而定。
(中時 )
內政部規劃明年7月全面換發新式數位身分證New eID，行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，不急於7月上路，要安全才會全面換發。
蘇揆說，政府推動數位身分證，許多國人、立委相當關心，也表達資安上面的疑慮。因此他今天在立院向立委答覆，也要跟國人保證，數位身分證不急著在明年7月上路，首先小規模試辦，經過徹底試驗、消除資安疑慮、大家放心之後，才會推行到全國，請不要擔心。
內政部也說明，原先是「規劃」7月全面換發，因此沒有跳票問題，全面換發當然要看試辦的結果而定。
(中時 )
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