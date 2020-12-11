台灣左投陳偉殷今天舉行媒體見面會，分享今年球季的心路歷程，今天受到疫情影響，先是被水手隊釋出到加入羅德隊，但重返日職的4場先發都繳出好表現，陳偉殷也歸功於「台灣幕後英雄」，讓他能一起訓練、為持身手。

陳偉殷今年總計被居家隔離3次，包含上半年從美國回到台灣、台灣到日本，以及最後一次日職球季結束後返台。

陳偉殷笑著說：「前兩次都比較痛苦一點，因為剛回台灣還要繼續練習，去日本又要準備賽季，要想盡辦法要讓自己維持丟球、肌力，真的是很漫長的兩個禮拜，度日如年的感覺。」

陳偉殷表示，從3月大聯盟春訓暫停，自己跟老婆討論後決定先回台灣，「在國外聽到台灣疫情控制得很好，覺得蠻感動的，醫療也比較有保障，比賽國外放心。」

雖然當時的一切都處於未知情況，回台後陳偉殷仍持續維持訓練，6月時他接到水手隊總經理的電話，在縮水球季的情況下他們希望以年輕球員為主，要犧牲掉他，「但我還次很感謝他們很快通知我，讓我知道下一步該怎麼做。」

也因為疫情影響，陳偉殷知道今年要返美是比較困難的，因此很快跟經紀公司作出往日職發展的決定。9月時陳偉殷確定加盟羅德，在結束隔離後很快投入一軍賽場，也很快融入狀況，4場先發都繳出好投，他也歸功於回台期間所有願意讓他一起訓練的球隊。

陳偉殷說：「像是合庫、新北市、國體等等，原本我也會擔心會不會影響到他們的作息，但他們都說隨時歡迎我，也讓我都能保持與打者對決的感覺，真的很謝謝他們的幫忙，讓我到日本時才能很快跟上節奏。」

(中時 )