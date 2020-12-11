香港航空業受到新冠肺炎疫情影響，不斷傳出裁員消息，繼國泰航空上個月裁員5300人，香港航空今(11日)也宣布裁員共250名機組成員。隨後，嫩模出身的「E Cup Baby」(E奶寶貝)劉欣宜也在IG證實她就是香港航空裁員的250人之一，心碎寫下：「完全沒想過會是自己。」

嫩模出身的劉欣宜，當年憑著豐滿身材受到矚目，又有「E Cup Baby」的封號。不過她演藝事業平平，加上又厭倦當個脫衣解扣的藝人，因此選擇在7年前淡出演藝圈，並進入香港航空當空姐。

劉欣宜在當空姐的7年當中，刻苦耐勞，表現出色，已晉升到座艙長級別。未料卻在今日收到裁員通知，讓她忍不住在IG寫下失業的心情，「自認是個很負責任的座艙長，老實說從來沒想過會有這個結果，其實是完全沒想過會是自己，主要是失望還有捨不得。」

現年32歲的劉欣宜最後更有感而發地寫下這麼一句話：「不過再一次證明炒人真的跟表現沒有關係。甘⋯我拿獎算什麼？」

劉欣宜當年選擇退出演藝圈轉行當空姐，2016年更找到人生幸福，嫁給音樂人陳子敏，還生下1女，她也時常在IG分享一家三口幸福的家庭照。

(中時新聞網)