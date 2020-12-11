優選獎許懿婷的《飄浮身體—上牆》為長達60分鐘的行為表演。（北美館提供）

2020台北美術獎11日揭曉，旅居倫敦多年返台的張碩尹，以作品《檳榔屋、山蘇床與蝸牛陷阱》獲本屆首獎，從物種的共生反思了台灣的政治、經濟、文化軌跡。評審團主席黃建宏表示，本屆入選作品特色在於「表演」元素大增，解構原本概念的「白盒子」以及增進與觀眾的接觸、互動，是近年當代藝術思潮。

台北美術獎自台北市立美術館（北美館）開館以來便未曾間斷舉辦，改制則至今亦有10年，北美館館長林平表示近2年更將獎項對象開放給在台具永久居留權的民眾，並邀請國際觀察員參與，讓台灣的優秀藝術家能被國際關注。今年除了由張碩尹獲首獎，另有李奎壁、許懿婷、朱駿騰、許進源、蒲帥成獲優選，入選獎為楊立、林羿綺、楊哲一、張致中、曾慶強、林人中、温晉豪7人。

本屆台北美術獎徵件作品高達486件，較往年幾乎多了200件，黃建宏認為這是獎項改制「10年有成」，脫穎而出的首獎得主張碩尹，在倫敦生活10年，今年才搬回台北，他從自己喜歡的山蘇為觀察點，發現健康飲食當道後，過去種檳榔的原住民部落多改種山蘇，「山蘇是必須依附其他樹種的植物，而日本人引進的蝸牛是山蘇的最主要『殺手』，最早是為了讓漢人補充蛋白質，但漢人無法接受最後成為原住民的食物。」

張碩尹藉著紀錄自身在花蓮山中求生的點滴，以都市來的藝術家的角色，與當地原住民獵人和山蘇農夫合作互動，既呼應了台灣自然景觀中物種之間的關聯，也藉此呈現台灣經濟、政治、文化相互影響的共生關係。「不論是倫敦、台北或花蓮，其實都是或大或小的部落，藝術家像是部落中的獵人或勇士，所有成果都是帶回部落這共同分享的資產。」

本屆參賽作品，平面佔總數45％，立體占17％，影音複合媒體占22％，黃建宏指出就議題而言，涉及包括環境、歷史、科技等，範圍很廣；就呈現方式來說，則多加入表演、音樂、舞蹈，展場內甚至有live house，又如許懿婷的《飄浮身體—上牆》為長達60分鐘的行為表演，表演者位於高牆處不斷嗑花生，棄擲果殻。諸多作品反應出近年表演性在當代藝術受到重視，持續探索與受眾更直接的互動形式。

(旺報 )