事業廢棄物不同於一般民生生活垃圾，可能產生有害氣體或物質，有其一定的標準處理程序，但多年來工商業帶動經濟蓬勃發展，中央空有產業政策，卻遲至2016年才驚覺事業廢棄物無處可去，垃圾大戰早已難避免。

彰化縣焚化爐當年曾因拒收事業廢棄物，遭環保清運業者反彈、群起抗爭，更在議會引發正反兩面大戰，有人支持只收一般垃圾，有人則反問合法繳稅的在地企業難道不是縣民？

事實上，多數公部門所屬掩埋場動輒超過20年，早已瀕臨飽和，部分經活化再利用，開挖重新分選去化後騰出空間以利新增的爐碴、飛灰掩埋；近年來申請新設掩埋場的民間開發案更是寥寥無幾。

全台現今僅存高雄有唯一一處合法民營掩埋場，而高雄馬頭山掩埋場開發案因民眾反覆抗爭、環評卡關，連已經核准通過多年的台南龍崎掩埋場案，前年2月更由蘇揆直接宣布永久終止，廢止開發設立。

近年事業廢棄物爆量，處理費一路飆漲，全台都出現不肖業者合法掩護非法，租用私人土地或廠房，非法堆置、掩埋廢棄物，甚至隨意傾倒、棄置，汙染良田、山林與海岸線的亂象。

官員私下坦言，早年政府徒有產業政策，鼓勵前端興辦事業，卻忘記要求業者連帶負起後端廢棄物處理責任，相關政策闕如，如今才亡羊補牢，要求各工業區利用現有空間設置處理、掩埋區，卻早已趕不上廢棄物暴增的速度，事業廢棄物究竟何處去？是目的事業主管單位與環保部門，不能不面對的嚴峻考驗。

(中時 )