胡宇威和葉星辰在東森新戲《王牌辯護人》中因海選案官司，遭到不明黑衣人跟蹤，面對遭機車迎面撞擊的威脅，葉星辰竟霸氣衝上飛踢，和對方正面對決。身為劇中動作戲擔當的葉星辰，笑說自己完全不會這類武術動作，甚至一度踢到後照鏡，隔天小腿骨整個腫了半顆網球大小，她也認為每次在武術出身的胡宇威面前拍動作戲，都有種在關公面前耍大刀的感覺。

胡宇威、葉星辰戲裡遭到不明黑衣人跟蹤、攻擊。（圖／東森提供）

這場戲葉星辰要吊鋼絲飛踢，光練習跟畫面拍攝就來回十幾次，其中一幕畫面，她還要從機車騎士上方飛過，動作、時機、高度等都要拿捏精準，難度不小。葉星辰表示，「我拍廣告曾吊過鋼絲，但當時就是垂直上升下降，這次又要飛天、又要踢人、還要翻滾，完全是另一層等級。」在意外撞傷後，胡宇威立刻提醒她要先做處理，「因為我練武術跟運動，受傷經驗很多，如果沒有處理好，就算消腫之後還是會痛到不行。」

胡宇威笑說難得這部戲不是他負責武打，他一開始看劇本時，還想說自己是不是看錯，所以他也很期待，被問到葉星辰的動作戲如何，胡宇威先是肯定說：「還不錯啊！一百分！」葉星辰一聽立刻追問：「真的假的啦？」沒想到胡宇威下一秒就吐槽「我覺得還蠻簡單的。」讓她哭笑不得。

而劇中胡宇威更疑似出現幻覺，雖然女友林逸欣已因空難離世，但她卻仍和自己一起生活著，因此胡宇威得對著空氣說話、跳舞，對旁人聲稱愛人仍在身邊，葉星辰都直呼「還好現在鬼門關了，不然旁邊的人看了真的很恐怖。」胡宇威卻笑說「我覺得這不是幻覺啊，也不是什麼精神問題，認為這就像是支撐他的一個動力，就像是對方在平行世界仍活著，或是精神上一樣的存在。」

胡宇威劇中疑似出現幻覺，仍與過世女友林逸欣一起生活。（圖／東森提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)