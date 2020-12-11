釀一秋艾草甜！桃園市龍潭區茶業發達，高原社區發展協會多年前獨樹一幟種起艾草田，自栽自銷還兼研發，近期更靈機一動開發攜帶便利的艾草茶包，為上班族除去熬煮時的麻煩，帶來排毒、鎮神的雙重功效，茶渣還能用在美容與堆肥上，功能多元且不浪費。

人稱藥草綠寶石的艾草，有殺菌、驅蚊的功效，傳統社會認為艾草能避邪，還會拿來製作香包、精油來去除晦氣。高原里長、社區發展協會總幹事黃玉琴說，會想做茶包是因孫女一句「想喝沒樹葉的艾草茶」，才讓她靈機一動，思考自栽艾草製成茶包的可能。

要將艾草做成茶包並不容易，黃玉琴說，艾草出自地方產銷班之手，採無毒有機方式種植，送去合作的茶工廠後，作法與東方美人茶相去不遠，唯獨乾燥時，必須低溫烘乾長達2到3天，可保留艾草茶特有香氣，沖泡時才能將精華泡出，產生鎮神的效用，工序相對繁複許多。

黃玉琴指出，艾草排毒效果卓越，能促進血液循環，提升上班族、學生的新陳代謝，適合數位時代的3C族群，且茶包攜帶便利，無須費時熬煮，就能享用入口溫潤的好滋味，一包就可回沖3到5次。泡過後還可將網袋剪開，將茶渣當作入浴劑，減緩腰痛、肩膀痠痛，再將茶渣蒐集作為花草堆肥，提供養分之餘，還能達到驅除害蟲的功效，一舉數得。

(中時 )