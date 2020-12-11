昨晚國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花夫婦的座車在陽明山擦撞，因為地點在日本台灣交流協會代表在陽明山的官邸附近，遭外界質疑兩人是否與日方會面，王美花今天證實此事，但否認有談開放日本核食議題。

2011年日本福島核災後，馬英九政府禁止福島縣附近的食品進口，蔡總統執政後，考慮開放，國民黨發起反核食公投反制，獲779萬票壓倒性多數支持通過，開放一事暫緩。由於如今2018年反核食公投兩年效力已屆滿，加上駐日代表謝長廷等人紛紛透露口風，認為日本核食問題恐將影響台灣參與CPTPP，遭質疑民進黨政府恐將開放日本核食進口。

因此今天立法院院會上國民黨立委賴士葆質詢時提到，王美花出車禍地點在日方官邸附近，問王美花是否前往那邊吃飯討論日本核食進口？王美花表示，這次見面是6月起她在經濟部次長任內時就開始約的，但一直改時間，到如今才敲定時間。

賴士葆追問，是否前往日方官邸？王美花承認。賴士葆追問行政院長蘇貞昌知道此事嗎？蘇貞昌表示不知道，王美花宣稱因為這不是公開行程。賴士葆追問那有談到日本核食議題嗎？王美花表示完全沒有。

(中時 )