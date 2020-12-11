天外飛來「羊」禍？桃園市觀音區嘉富路往台66快速道路方向處，竟有飼主任意放養，羊群逛大街的景象看得駕駛目瞪口呆，更有網友爆料他駕車時突被不明物體撞擊，車後照鏡應聲斷裂，驚魂未定的他定睛一看，才發現肇事者是羊隻，事後也PO網提醒大家行經該處要小心羊擊。

「只能自己摸著鼻子認衰…」一名羅姓網友9日在「我是新屋人」社團發文，無奈表示他行經嘉富路時，突見大批羊群橫行馬路，雙向單線道瞬間被占滿，車輛完全動彈不得，等待羊隻離開的過程中，車側突然被猛烈撞擊，原來是被羊應聲撞上，後照鏡直接報銷，但礙於該處未設置監視器，行車紀錄器也未紀錄到該起事故，想求償也無門。

此文一出，眾人異口同聲指出「這不是第一次」，更打趣地說不如將羊咩咩大軍抓回烹煮，趁寒冬進補一下。富源里長張阿千說，羊隻原先圈養在附近的農場，里民時不時就會打來抱怨，要求里辦公室和警方協助，雖多次與飼主溝通，偶爾還是會出現類似情事，讓地方相當頭痛。

楊梅警方指出，飼主縱放行為已違法，警方獲報後可依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走」，對飼主開罰300元以上、600元以下的罰鍰，至於車損賠償，若車主無法提供相關事證，的確難以求償，僅能在日後小心應對，以防羊禍再度發生。

(中時 )