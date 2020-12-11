福爾摩沙台新夢想家籃球隊11日於彰化縣議會舉行開賽記者會，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林等貴賓皆親自出席。現場台新夢想家與彰化縣政府進行合作簽署儀式，象徵新球季將從彰化出發，挑戰全新的P.LEAGUE+職業聯盟。

夢想家2017成軍並立基於彰化，征戰東南亞職業籃球聯賽(ABL)，場上球員努力奮戰，場下球團也積極經營彰化主場，3年來不但場內活動與比賽精采連連，場外飲食等相關販賣部服務更是多采多姿，吸引大批外地球迷前來朝聖。

在球季開打前，夢想家球團特別感謝彰化縣政府與在地鄉親三年來的大力相挺與支持，本季台新夢想家將會有8場主場賽事(4場在台中市)於彰化縣立體育館舉行，期待在主場的運營下，不但帶動在地籃球文化的盛行，也持續為彰化帶來人潮與商機。

夢想家董事長張承中表示，新球季將推出更多與在地連結之活動與商品，不但與彰化在地香火鼎盛的廟宇「南瑤宮」合作推出聯名平安符，祈求大家能盡快走出疫情陰霾；也因八卦山大佛是彰化地標及精神象徵，球團特別擲筊請大佛加持，推出「大佛鎮守TEE」以及「彰化在地TEE」。

夢想家新球季首戰將於19日於彰化縣立體育館開打，單日票券已於上個月26日開賣，開幕戰之一樓票券更在5分鐘內即刻完售，二樓票券則熱賣中。更多相關資訊請持續鎖定台新夢想家官方粉絲團。

(中時 )