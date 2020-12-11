高雄陽明國中校方遭控將教育部贈送給每位新生的閱讀書本扣住，並未照規定配發給每位學生，對此校方也做出回應，並沒有扣書一事，而是將書籍擺放在校園內設置的「漂書站」，讓每位同學都能分享到不同書籍，把教育部贈送的書本發揮最大的效益。

教育部自108學年度起，贈送每位國中新生1本課外書籍，作為學生入學時的最佳禮物，所贈的書籍均是邀集專家學者評選，從近5年曾獲國內外相關出版獎項的圖書中，分別評選適合國中新生閱讀的優質圖書，希望透過贈書，讓新生開始嘗試閱讀、愛上閱讀，並將閱讀習慣從學校延伸到日常生活中。

但陽明國中卻遭高雄市教育產業工會踢爆，校方並未將「新生禮物」全數給學生，而是僅派每班的圖書股長前往閱推組領取10本新書，隨後交由各班導師自行處理，2年下來總計有約超過千本的新書不知去向，校方扣住新書的作為讓高雄市教育產業工會匪夷所思。

對此陽明國中校方也做出澄清，為讓書籍達到最大效益，並結合校定彈性課程「閱讀理解課」，經學校閱讀推動教師建議，除了國一新生班級每班發放10本書籍作為班級圖書外，其餘書籍則是擺放在校園特別建置5處「漂書站」閱讀空間，擴大書籍運用效益，並且預計在下學期舉辦「陽明曬書節」活動，將開放學生取書，讓校內更多學生可共享書籍，以落實教育部推廣閱讀宗旨。

(中時 )