為了解古代生活之美，台北市立松山商職「特殊教育班」師生共16人，日前安排一場特別的校外教學，即是前往位在天母的中國古代生活博物館參觀，由館長高寶樹親自導覽和解說，該館也提供全程交通、午膳，讓師生們渡過一個充實而有意義的校外課程。

松山商職教班師生，在班導師陳俊銘帶領下前往參觀，人稱館長的古代生活博物館館長高寶樹館長，不但親自接待，和師生們一一解說這上千件的克代生活珍藏品的由來，同時還邀請全體師生在摩斯漢堡無上限用餐，讓年末這場溫馨的校外教學除了有知識性外，也溫暖感人。

臺北市立松山商職特教班師生至中國古代生活博物館校外教學，由高寶樹館長(圖中戴帽子)親自接待。

古代生活博物館開放以來，接待不少學生團體至館內參觀教學，都是由高館長總是全程親自導覽解說，同時還會操作古董熨斗、麵條機、果汁機、嬰兒車…等生活器俱，讓到此學習的學生們，彷彿走進時光隧道般，親自接觸到古代生活的真實面貌，而不再只是從課本或影片中看到。

(中時新聞網)