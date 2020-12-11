「搖滾聖誕High翻虎尾，好Young雲林音樂晚會」將於本月18日在雲林縣虎尾高鐵特定區登場，11日雲林縣政府舉辦宣傳記者會，此次活動除邀請重量級藝人及在地傑出表演團隊，並號召雲林科大、虎尾科大、環球科大3所大學共同參與，展現雲林學子的音樂文化底蘊。
音樂晚會宣傳記者會開場由虎尾科大炎藝火舞社帶來精采表演，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、虎尾科技大學校長覺文郁、環球科技大學校長沈健華、雲林科技大學副校長方國定等人共同主持，邀大家18日晚間一起同樂。
張麗善表示，2003年第1屆晚會成功舉辦後，每年都由虎科大、雲科大與環科大3所學校輪流策畫這項雲林的年度盛事，今年雲林3大學聯合晚會以「好Young雲林音樂會」的新面貌上場，讓縣民提前感受聖誕佳節的歡樂氛圍。
虎尾科大校長覺文郁感謝縣政府的投入，音樂晚會將於18日下午5點開始，邀雲林在地優秀藝文團隊暖場表演，並由虎科大熱舞社、國際生舞蹈擔任開場演出，展現學生的青春活力。
環科大校長沈健華說虎科大承辦此次活動，大家透過互動聯誼，邀請3校同學與朋友、家人一起來參加，將雲林縣政府的美意分享給大家。
雲科大副校長方國定指出，日前「台灣2020代表字大選」票選結果出爐，由「疫」字拔得頭籌，但大家忽略代表字第2名「蓄」，蓄是積蓄，也就是2020年能量積蓄起來，希望大家藉由音樂晚會，在2021年充分發揮能量。
(中時 )
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