隨著台中港三井OUTLET PARK啟動二期商場興建案，台中港務分公司今（11）日宣布，為發展親水觀光遊憩產業，並結合三井OUTLET PARK將中泊渠底端打造為複合觀光遊憩水岸空間，位於三井OUTLET PARK西北側之20A及20B碼頭規劃為遊艇碼頭，目前已有潛在投資業者遞送營運計畫書，預計近期辦理「台中港20A、20B碼頭及水域暨觀光遊憩商業區土地投資案」招商作業，以發展親水遊憩產業。

台中港務分公司進一步表示，該項招商案未來將以三井Outlet Park為核心，串聯遊艇碼頭及梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館、永續綠能博物館等沿線觀光景點，提升中二路沿線土地開發商業價值，形塑台中港複合觀光遊憩水岸空間，帶動台中港及周邊地區轉型躍進之動能。

台中港務分公司表示，本項遊艇碼頭招商標的，包含台中港20A、20B碼頭後線土地（現為觀光遊憩商業區），包含約6.7公頃土地及4.9公頃水域，規劃以水陸域整合規劃開發方式辦理招商，並由投資人依其未來投資開發需求及營運模式自行設計興建，投資人除可於水域規劃遊艇泊位及相關營運設施，同時對於遊艇活動衍生之周邊觀光遊憩服務，亦可利用該區陸域開發吸引業者進駐投資，營造整體觀光遊憩生態圈。

(工商 )